فرص عمل في سلطنة عمان

Tweet السبيل - أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في مجال التعليم في سلطنة عمان.



وأشارت الوزارة في البيان الصادر عنها اليوم أنه تتوفر فرص عمل لمعلمين ومعلمات للغة العربية وصعوبات التعلم في إحدى المدارس في سلطنة عمان.



وذكرت الوزارة أن المقبولين سيحصلون على رواتب تبدأ من 1000 دينار أردني إضافة إلى تذاكر السفر والتأمين الصحي والتأمين على الحياة، شرط أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس بنفس التخصصات المطلوبة ولديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.



وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ارسال سيرهم الذاتية على العنوان الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

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