أجواء باردة ومشمسة بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- تبقى درجات الحرارة نهار اليوم حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة ومُشمسة في عموم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- تبقى درجات الحرارة نهار اليوم حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة ومُشمسة في عموم المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في المناطق الشمالية، بحسب موقع "طقس العرب".

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تسود أجواء أقل برودة مقارنة بالليالي السابقة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط فوق الجبال بعد منتصف الليل.

وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار غد لتتجاوز معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويستمر الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، وتهُب على البلاد رياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق الجبال، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

