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الإثننين 6 شباط 2017

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مقتل مواطن في الرصيفة.. والقاتل يلوذ بالفرار

مقتل مواطن في الرصيفة.. والقاتل يلوذ بالفرار
السبيل - علاء الذيب

قتل مواطن مساء اليوم الأحد، إثر اندلاع مشاجرة بين شخصين بالقرب من كازية الحي الشمالي في لواء الرصيفة، بسبب خلافات شخصية، حسب مصدر أمني لـ"السبيل".

وقال المصدر إن أحد المتشاجرَين استخدم أثناء المشاجرة مسدسا كان بحوزته، وقام بإطلاق عيار ناري على الشخص الآخر، فأرداه قتيلاً عل الفور.

وأكد أن القاتل لاذ بالفرار، وأن البحث جار عنه.


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التعليقات (2)

  • شما

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    كانا في شيكاغو ايام المافيا

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  • مواطن

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    حسبي الله و نعم الوكيل على القانون غير الرادع الذي يرعى و يشجع الجريمة ,, يجب الاعدام لكل القتلة ,, السجون مليانة قاتلين لماذا لا يتم اعدامهم؟؟ فقط خلال عامين اكثر من 400 جريمة قتل و لم يتم اعدام احد لماذا ؟؟؟ جرائم قتل في الاردن برعاية و دعم القانون ,, حسبي الله و نعم الوكيل على كل مسؤول عن قوانين العقوبات في الاردن ,,, اين وزير العدل و النواب و القضاء من هذه القوانين غير الرادعة ,,, حسبي الله و نعم الوكيل ,, الله لا .... يسامح من يشجع الجريمة بالاردن !!! حسبي الله عليكم و نعم الوكيل

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