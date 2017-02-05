مقتل مواطن في الرصيفة.. والقاتل يلوذ بالفرار

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قتل مواطن مساء اليوم الأحد، إثر اندلاع مشاجرة بين شخصين بالقرب من كازية الحي الشمالي في لواء الرصيفة، بسبب خلافات شخصية، حسب مصدر أمني لـ"السبيل".

السبيل - علاء الذيبقتل مواطن مساء اليوم الأحد، إثر اندلاع مشاجرة بين شخصين بالقرب من كازية الحي الشمالي في لواء الرصيفة، بسبب خلافات شخصية، حسب مصدر أمني لـ"السبيل".



وقال المصدر إن أحد المتشاجرَين استخدم أثناء المشاجرة مسدسا كان بحوزته، وقام بإطلاق عيار ناري على الشخص الآخر، فأرداه قتيلاً عل الفور.



وأكد أن القاتل لاذ بالفرار، وأن البحث جار عنه.





