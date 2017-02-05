الأمن يعثر على مركبة مسروقة لـ''المعلمين'' منذ عامين (صورة)

السبيل - بتراقالت نقابة المعلمين الأردنيين، إن الأجهزة الأمنية المختصة عثرت على مركبة تعود للنقابة تعرضت للسرقة قبل نحو عامين أثناء اصطفافها أمام مقر النقابة.

وقال نقيب المعلمين الأردنيين، باسل فريحات، أن النقابة ومن خلال مجلسها السابق بلغت الأجهزة المختصة بحادثة السرقة في حينه.وأشاد فريحات بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، والتي تعمل على مدار الساعة على حفظ وحماية حقوق المواطنين والمؤسسات.وأكد أن النقابة لن تتوانى في مقاضاة المتورطين بالسرقة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، رافضا جميع أشكال الاعتداء سواء كانت على الأموال العامة أو الخاصة.