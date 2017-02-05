''التنمية'': لم نتلق اي تمويل خارجي لمتضرري جبل الجوفة

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السبيل- (بترا)- قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه وبتوجيهات ملكية قدمت خدمات الإيواء والإغاثة للمتضررين من انهيار مساكنهم في جبل الجوفة من خلالها موازنتها، وبعض شركائها المحليين .



واكد الناطق الاعلامي باسم الوزرارة الدكتور فواز الرطروط لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد ان هذه الخدمات التي قدمت كانت من قبل الوزارة وشركائها دون أن تتلقى أي تمويل لهذا الأمر من اي جمعية غير أردنية وأي شكل من أشكال الدعم الخارجي.



وبين أن الوزارة دفعت بدل الاقامة في الشقق الفندقية لـ 55 اسرة واعاشتها واستئجار مساكن لها لمدة ستة اشهر وتأثيثها.

