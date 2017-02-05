البحث الجنائي يكشف ملابسات سرقة قاصتين في اربد والرصيفة

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السبيل- (بترا)- كشف البحث الجنائي ملابسات سرقة قاصتين احداهما تعود لمكتب شركة الكهرباء في اربد بداخلها 9700 دينار والثانية لاحد المصانع في الرصيفة، وتم القبض الجناة بحسب بيان صحفي لادارة الاعلام الامني في الامن العام.

السبيل- (بترا)- كشف البحث الجنائي ملابسات سرقة قاصتين احداهما تعود لمكتب شركة الكهرباء في اربد بداخلها 9700 دينار والثانية لاحد المصانع في الرصيفة، وتم القبض الجناة بحسب بيان صحفي لادارة الاعلام الامني في الامن العام.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام انه وقبل حوالي أسبوع تبلغ قسم بحث جنائي اربد بتعرض مكاتب شركة الكهرباء الى خلع وكسر الباب الرئيسي وسرقة القاصة الحديدية بالكامل من مكتب أمين الصندوق وبداخلها مبلغ 9700 دينار , حيث تحرك الى المكان قسم البحث الجنائي والمختبر الجنائي والمركز الأمني المختص وتم رفع العينات من الموقع .



وأضافت إدارة الإعلام الأمني انه تم تشكيل فريق تحقيق من قبل مديرية الشرطة وقسم البحث الجنائي لمتابعة القضية والوصول الى الجناة وبعد جمع المعلومات وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع تم الاشتباه بأحد الأشخاص والذي كان يعمل لدى الشركة وكان قد فُصل من عمله سابقاً وبعد تحديد مكانه و عمل الكمين اللازم له تمكنوا من إلقاء القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة القاصة الحديدية بالكامل وفتحها واخذ المبلغ المالي منها ورميها في منطقة خالية برفقة شخص أخر والذي تم إلقاء القبض عليه هو الآخر واعترف باشتراكه بعملية السرقة وبدلالة المشتبه بهم ضبط جزء من المبلغ المالي , وجرى تحويل القضية للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني .



وفي ذات السياق تمكن العاملون في قسم بحث جنائي الرصيفة من كشف قضية سرقة محتويات قاصة احد المصانع بعد ان اشتكى مدير المصنع بتعرضها للسرقة و بداخلها مبالغ مالية وبعد الكشف من البحث الجنائي المختص على الموقع والتوسع بالتحقيق تم الاشتباه بأحد الأشخاص ليصار القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين ليتم القبض على اثنين منهم اعترفا بارتكاب السرقة والبحث جاري عن الشخص الثالث وبتفتيش منازلهم بالطرق القانونية عثر على جزء من المبلغ النقدي المسروق وجرى توديع القضية إلى القضاء .

