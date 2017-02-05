كهرباء اربد: لا زيادة غير طبيعية على الفواتير

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اكدت شركة كهرباء محافظة اربد انه لم تطرأ أي زيادة على اسعار التعرفة الكهربائية او تفرض اية رسوم وضرائب اضافية موضحة ان معدلات الزيادة في قيم فواتير الشهرين الماضيين طبيعية تبعا لبرودة الطقس وقصر فترة النهار .

السبيل- بترااكدت شركة كهرباء محافظة اربد انه لم تطرأ أي زيادة على اسعار التعرفة الكهربائية او تفرض اية رسوم وضرائب اضافية موضحة ان معدلات الزيادة في قيم فواتير الشهرين الماضيين طبيعية تبعا لبرودة الطقس وقصر فترة النهار .

وقال مدير الدائرة الاعلامية للشركة عصمت طويق ان زيادة الاستهلاك خلال شهري كانون الاول والثاني طبيعية لمقتضيات استخدا م الكهرباء الى جانب مشتقات النفط الاخرى في وسائل التدفئة .



واضاف ان قصر فترة النهار بحيث تبدأ وحدات الانارة عملها داخل المنازل او المنشآت في المساء ساعات ما بعد العصر بقليل مما يزيد من كميات الاستهلاك خلافا لاشهر الصيف الذي لا تحتاج فيه المنازل للانارة قبل حلول الغروب الى ما بعد السابعة مساء بعض الاشهر .



واكد ان الاف الفواتير لم يطلها أي زيادة تبعا لانتظام كميات الاستهلاك وعدم استخدام الكهرباء وسائل مساندة او بديلة عن المشتقات النفطية في الوقت الذي زادت فيه كميات الاستهلاك وقد تكون تضاعفت لمن يستخدمون المكيفات للتدفئة او مدافىء الكهرباء والسخانات الكهربائية " الكيازر " .



ولفت طويق الى ان زيادة كميات الطاقة المشتراة من قبل الشركة لتوزيعها على المستهكلين دليل على سلامة عدادات الشركة وعدم وجود أي اختلالات في اداء قياسها خلال الشهرين الماضيين .



وتوقع ان تخف كميات الاستهلاك تدريجيا تبعا للعوامل الجوية والانتقال الى فصل الربيع وصولا الى فصل الصيف .



كما اوضح طويق ان زيادة كميات الاستهلاك بالكيلو واط تنقل في احيان كثيرة المشترك من فئة الى اخرى بالنسبة للمشتركين الاعتياديين بحيث تتدرح القيمة من ما يزيد على 30 فلسا بقليل لتتجاوز المئة فلس مما يضاعف قيمة الاستهلاك احيانا .

