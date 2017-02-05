خماسينية الشتاء..إلى كم جزء تقسم وكم يوماً ستستمر

Tweet

السبيل - إنتهى شهر كانون الثاني معلناً نهاية مربعانية الشتاء، والتي شهدت هذا العام عدة حالات جوية ماطرة ومثلجة في سوريا ولبنان، في حين شهدت انقطاعاً مطرياً على الأردن وفلسطين إلا في بدايتها وآخر أيامها، لتبدأ بعدها الخماسينية التي من المنتظر بمشيئة الله أن تحمل معها "بحسب الإحصائيات" المزيد من الأمطار والخير للمنطقة، حيث تشكل المطار الهاطلة في خماسينية الشتاء جزء لايستهان به من الموسم المطري، لكن دعونا نقف قليلاً عند الخماسينية، متى تبدأ ومتى تنتهي ومما تتكون؟





يتكون فصل الشتاء من 90 يوماً، وينقسم في الدول العربية إلى قسمين هما: المربعانية التي تمتد أربعين يوماً تبدأ من 21 كانون الأول من كل عام، ثم تأتي خماسينية الشتاء التي تتكون من 50 يوماً.





تبدأ أيام الخماسينية من 30 كانون الثاني وتستمر حتى يوم الاعتدال الربيعي الذي يصادف 22 آذار/ مارس من كل عام، وتنقسم إلى أربعة أقسام بحيث يتكون كل قسم من 12.5 يوم، والتي تُعرف بالموروث الشعبي بـ "السعودات".





وتتكون خماسينية الشتاء من 4 أجزاء، تبدأ بسعد الذابح الذي يمتد من الفترة 1-13 شباط/ آذار وتُوصف أيامه بأنها الأشد بردا، يتبعه "سعد بلع" أو "سعد ابلع" من تاريخ 13- 25 شباط/ آذار، يعقبه سعد السعود من 26 شباط/ آذار حتى 10 آذار/ مارس، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا ويكون من 10- 22 آذار/ مارس.







ونود التأكيد على أن انتهاء المربعانية لايعني انتهاء الأيام الباردة أو انقطاع الأمطار، ويحفل ارشيف الطقس بالعديد من المنخفضات الباردة والماطرة التي أثرت على المنطقة في فبراير ومارس وحتى ابريل.



طقس العرب