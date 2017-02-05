بالصور.. احباط تهريب واتجار بمخدرات

Tweet السبيل - ضبطت ادارة مكافحة المخدرات خلال أسبوع 133 الف حبة مخدرة و 17 كيلو غرام حشيش مخدر, إضافة الى إحباط عدد من قضايا الاتجار وتهريب المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة .



وقالت مديرية الامن العام في بيان لها اليوم الأحد، ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم في متابعة وضبط كافة اشكال التعامل بالمواد المخدرة تمكنوا خلال عدة ايام من "احباط عدد من قضايا التهريب والاتجار وحيازة المواد المخدرة ومن خلال مختلف اقسامها المنتشرة في محافظات المملكة".



ومن ابرز تلك القضايا، بحسب البيان، "متابعة معلومات حول شخصين من جنسية عربية وردت معلومات تشير لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد تجهيزها وتهريبها الى خارج المملكة, حتى تم التأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان اخفائها في احد المنازل في محافظة المفرق, حيث تمت مداهمته وضبط الشخصين وبحوزتهما 60 الف حبة مخدرة".



واضاف البيان، ان فريقا من ادارة مكافحة المخدرات تولى تتبع معلومات اشارت الى حيازة ثلاثة اشخاص احدهم من جنسية عربية لكمية كبيرة من المواد المخدرة ينوون تجهيزها واخفاءها بطريقة ما من اجل تهريبها للخارج, حيث "تمكن فريق التحقيق من خلال ما قام به من تحريات وتحقيقات واعمال رصد ومراقبة للأشخاص المشتبه بهم من تأكيد حيازتهم للمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها داخل اطارات مركبة شحن لتهريبها، حيث جرى تحديد مكان وجود الاشخاص والمركبة في احدى مناطق البادية الشمالية وتمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم جميعا، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 11 كغم حشيش مخدر اضافة الى 1500 حبه مخدرة وبوشرت التحقيقات".



وفي قضية أخرى، داهمت كوادر ادارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة احدى المزارع في شرق العاصمة "بعد مراقبة احد المشبوهين في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة والتأكد من اخفائه كمية من تلك المواد داخلها, وافضت المداهمة عن إلقاء القبض على المشتبه، به وبتفتيش المزرعة بشكل دقيق ضبط 5 كغم من مادة الحشيش المخدرة اخفيت بدفنها داخل حفرة هناك".



كما تمكن العاملون في الإدارة من "تحديد مكان اخفاء احد المشبوهين كمية من الحبوب المخدرة بمنطقة خالية من السكان بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية حيث توجه فريق تحقيق وتفتيش للمكان وبعد عمليات مسح للمنطقة التي تم تحديدها عثر على 60 الف حبة مخدرة هناك وتم تحديد هوية المتورط بإخفائها هناك وما زال البحث جاريا".



وفي احد المعابر الحدودية اشتبه العاملون من كوادر ادارة مكافحة المخدرات داخل المعبر بأحد الاشخاص اثناء محاولة اجتياز الحدود لدولة مجاورة, وجرى على الفور ضبطه واصطحابه وامتعته للتفتيش الدقيق حيث عثر بحوزته على 12 الف حبة مخدرة قام بلفها بواسطة مشادات حول جسده.



كما القي القبض في احد المعابر الحدودية الاخرى على احد الاشخاص وبحوزته 25ر1 كيلو من مادة الحشيش المخدر اثناء محاولته ادخالها للمملكة بعد ان اخفاها داخل امتعته بطريقة غير ظاهرة.