مقتل أبو خالد الأردني "والي" داعش في الباب السورية

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أعلنت مصادر تركية، اليوم الأحد، مقتل، أبو خالد الأردني، الذي يسميه تنظيم داعش "والي الباب"، في غارات نفذتها مقاتلات في مدينة الباب شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات.

السبيل - الأناضولأعلنت مصادر تركية، اليوم الأحد، مقتل، أبو خالد الأردني، الذي يسميه تنظيم داعش "والي الباب"، في غارات نفذتها مقاتلات في مدينة الباب شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات.



وقالت مصادر عسكرية في منطقة العمليات للأناضول، إن أبو خالد الأردني كان بين قتلى داعش الذين سقطوا في الغارات التركية التي وقعت أول أمس الجمعة.



كما تأكد خبر مقتل أبو خالد الأردني، من مراسلات تنظيم داعش، حيث ورد الأناضول نص رسالة ممن يطلق عليه "والي الرقة" إلى العضو الذي حل محل الأردني، يبارك له فيها منصبه الجديد، ويخبره بتغيير جميع الشفرات وكلمات السر التي وضعها الوالي السابق المتوفى.



ودعمًا لقوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.



العملية انطلقت تحت اسم "درع الفرات"؛ وتهدف لتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم "داعش" الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.