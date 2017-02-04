العميد الطراونة: المخدرات في الاردن ضمن المستوى الطبيعي

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نظم حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني في مقره اليوم السبت ندوة بعنوان المخاطر الاجتماعية لانتشار المخدرات بين الشباب. السبيل - بترانظم حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني في مقره اليوم السبت ندوة بعنوان المخاطر الاجتماعية لانتشار المخدرات بين الشباب.



وقدم مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة شرحا مفصلا عن ظاهرة المخدرات في الاردن، مبينا ان نسبة ما يتم تعاطيه من مادة الحشيس "الجوكر الصناعي" التي دخلت الاردن عام 2010 وبلغت ذروتها عامي 2014 و2015، تبلغ 55 بالمئة.



وكشف العميد الطراونة ان ظاهرة المخدرات في الاردن هي ضمن المستوى الطبيعي وليس كما يشاع وهذا مثبت لدي ادارة المكافحة بالأرقام والحقائق لان الاردن ممرا وليس مقرا للمخدرات.



بدوره بين استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء الدكتور حسين الخزاعي ان غياب دور الاسرة في مراقبة ومتابعة ابنائهم، اضافة الى التكنولوجيا الحديثة وظاهرتي الفقر والبطالة هي اسباب توجه الشباب للمخدرات.



وقال الخزاعي ان معدل الجريمة الناتجة عن الفقر والبطالة في الاردن بلغت نسبتها 9 بالمئة وان ظاهرتي الفقر والبطالة ليس لهما علاقة بإقبال الشباب على تجارة او تعاطي المخدرات، مشيرا الى ان مجموع القضايا المتعلقة بالمخدرات بلغت العام الماضي 12 الف و258 قضيه من بينها 1600 قضية اتجار والباقي تعاطي.



ودار في نهاية الندوة التي ادارها عضو اللجنة المركزية للحزب المهندس سمير الشيخ حوار موسع اجابا فيه المحاضران على اسئلة واستفسارات الحضور.



واقيم على هامش الندوة معرضا للتوعية بأنواع آفة المخدرات واصنافها، اضافة الى توزيع بروشورات توعويه.