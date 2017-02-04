الملكية الأردنية تتسلم تعليمات جديدة للسفر إلى أمريكا

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قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تسلمت اليوم السبت تعليمات جديدة مؤقته من ادارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تسمح للمسافرين من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران والذين يحملون جميع فئات التأشيرات الأميركية وكذلك حملة البطاقات الخضراء بالدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية.

السبيل - بتراقالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تسلمت اليوم السبت تعليمات جديدة مؤقته من ادارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تسمح للمسافرين من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران والذين يحملون جميع فئات التأشيرات الأميركية وكذلك حملة البطاقات الخضراء بالدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشارت الشركة في بيان ان هذه التعليمات تعتبر سارية المفعول اعتباراً من اليوم 4 شباط 2017، موضحة أن التعليمات الجديدة تلغي قرار الرئاسة الأميركية السابق الذي قيد في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي الدخول الى أمريكا من الجنسيات المذكورة بشروط محددة تعتمد طبيعة وثائق السفر التي بحوزة المسافرين.



وأضافت الشركة أنها ستستأنف نقل المسافرين من رعايا الدول المذكورة الى الولايات المتحدة الأمريكية طالما أنهم يحملون تأشيرات صالحة ما لم تتلقى تعليمات مغايرة من ادارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مبينة أنها تشغل رحلات جوية الى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت بشكل منتظم ومباشر من عمان.





