ارحيل غرايبة: زيارة الملك لأمريكا أثرت في تعاملها مع ملفي الاستيطان والسلام

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قال أمين عام حزب المؤتمر الوطني "زمزم" ارحيل الغرايبة، ان زيارة الملك عبد الله الثاني ولقاءه الادارة الاميركية الجديدة جاءت في وقتها، من حيث اهمية الملفات التي يجب بحثها ومناقشتها مع الادارة الاميركية الجديدة بخاصة ما يتعلق بملفي القدس والاستيطان وعملية السلام في المنطقة. السبيل - بتراقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني "زمزم" ارحيل الغرايبة، ان زيارة الملك عبد الله الثاني ولقاءه الادارة الاميركية الجديدة جاءت في وقتها، من حيث اهمية الملفات التي يجب بحثها ومناقشتها مع الادارة الاميركية الجديدة بخاصة ما يتعلق بملفي القدس والاستيطان وعملية السلام في المنطقة.





مؤكدا ان هذين الملفين كانا محط اهتمام الملك عبد الله الثاني، وكانا حاضرين بقوة خلال لقاءات الملك عبد الله الثاني مع الرئيس ترامب وأركان إدارته، حيث تم ابراز اهمية هذين الملفين بصورة واضحة وجلية، ما ادى الى تغير في الموقف الاميركي وفق ما تناقلته وسائل الاعلام الاميركية والدولية.



واشار الغرايبة الى موقف ترامب تجاه ملف القدس قبل وصوله الى سدة الرئاسة وتأكيده المستمر عزمه نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى مدينة القدس، ما يشكل مخالفة لكل مواقف الادارات الاميركية السابقة، لافتا كذلك الى تأييد ترامب المعلن للتوسع "الإسرائيلي" في سياسة الاستيطان في الضفة الغربية وبناء المزيد من المستوطنات الجديدة والتوسع في المستوطنات القائمة، الامر الذي يخالف المواقف الدولية المعلنة في هذا الشأن وبخاصة موقف الاتحاد الاوروبي.



واكد ان جهود الملك عبد الله الثاني ولقاءه المبكر مع اركان الادارة وقيادات الكونغرس الاميركيين، تكتسب اهمية كبيرة لما لها من اثر في تغيير تعامل الادارة الاميركية الجديدة مع ملفات المنطقة وبخاصة ملف الاستيطان وعملية السلام.