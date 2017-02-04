مؤتمر ''العمل الإسلامي'': ندعم اصلاح التعليم دون المس بهوية المجتمع

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طالبت كتلة الإصلاح النيابية بالعودة إلى المناهج المدرسية لعام 2014 مع إدخال التطوير عليها ضمن مفاهيم جاذبية الكتاب وإثراءه والتخلص من الحشو مع الاحتفاظ بالبعد الديني والتاريخي والوطني، معتبرة أن ما جرى من تعديلات على المناهج لم يخضع لدراسة واعية. السبيل - خليل قنديلطالبت كتلة الإصلاح النيابية بالعودة إلى المناهج المدرسية لعام 2014 مع إدخال التطوير عليها ضمن مفاهيم جاذبية الكتاب وإثراءه والتخلص من الحشو مع الاحتفاظ بالبعد الديني والتاريخي والوطني، معتبرة أن ما جرى من تعديلات على المناهج لم يخضع لدراسة واعية.



وأشارت النائب هدى العتوم خلال مؤتمر صحفي مشترك لحزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية ظهر اليوم إلى ما تضمنته التعديلات على المناهج من حذف عدد كبير من صفحات بعض المواد التي تحتوي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومضامين أخرى تتعلق بالعقيدة الإسلامية والسيرة النبوية وسير الصحابة والجهاد ومقاومة الاحتلال في فلسطين مع حذف ما تصل نسبته إلى 40% من مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية لمختلف المراحل الدراسية، فيما حذفت 325 آية وحديثا من المناهج و75 درسا ذات دلالات وقيم اسلامية .



كما اكدت إن لجنة مراجعة الكتب المدرسية تحققت من عدم وجود قرارات جديدة حتى الآن فيما يتعلق بالكتب المعدلة بنسختها التجريبية من الصف الأول إلى السادس.



فيما أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود على رفض " أي محاولة لطمس هوية الدولة الأردنية في عقول وثقافة أبناء الأردن وبما يصطدم مع ضمير الشعب الأردني"، ورفض أي تمويل أجنبي يحاول التأثير على جوهر العملية التعليمية وتحريف ثقافة الأجيال، مشيراً إلى تشكيل لجنة مركزية للتربية والتعليم في الحزب برئاسة نقيب المعلمين السابق الدكتور حسام مشة.



وأشار الزيود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الحزب إلى أهمية إصلاح منظومة التعليم كمدخل أساسي لنهضة الوطن، مع تحديث المناهج وتطويرها بما يواكب التطورات العلمية والتقنية، وعدم استهداف العلوم الإنسانية بحجة التطوير والتحديث، كما أكد رفض ما وصفه ب" محاولات التغريب التي يحاول البعض التسلل من خلالها إلى ثقافة المجتمع والنيل من عقيدة الأمة وقيمها ".



وأضاف الزيود " إن محاولات تمييع ثقافة الجيل في ظل الاستهداف الواضح لقضايا الأمة والأوطان وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين أمر يبعث على القلق والاستهجان ويؤشر على الهزيمة النفسية أمام عدو يتربص بنا ويعد العدة للنيل من بلدنا بل ويعزز من ثقافة الكراهية والحقد لدى أجياله وفي مناهجه الدراسية تجاه أوطاننا وأجيالنا، ويعمل على تهديد أمننا واستقرارنا صباحاً ومساءً ".



كما أكد الزيود على ضرورة بناء الجبهة الوطنية الداخلية وتحصينها وتحصين أجيال الشباب في وجه المؤامرات الخارجية والتحديات الداخلية " لنكون سداً منيعاً للدفاع عن وطننا وحمايته من كل الأخطار التي تعترض مسيرته الخيرة" بحسب الزيود الذي أكد استمرار الحزب في تقديم رؤيته للعملية التعليمية في الأردن من منظور وطني "غيور وحريص على أجيالنا التي هي تصف الحاضر وكل المستقبل" .



واستعرضت العتوم خلال المؤتمر الصحفي ملخصاً للدراسة التي أعدتها لجنة مراجعة الكتب المدرسية في كتلة الإصلاح النيابية حول 80 كتاباً لمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الإجتماعية والوطنية للفصل الدراسي الأول للصفوف المدرسية من الأول الأساسي وحتى الصف الأول ثانوي، فيما تستكمل اللجنة دراسة باقي كتب الفصل الدراسي الثاني بحيث تصدر تقريرها النهائي قريباً.

من جهته اعتبر رئيس لجنة التربية والتعليم في "العمل الإسلامي" الدكتور حسام مشة أن ما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية تمثل تحريفاً لها بما يستهدف مستقبل أبناء الوطن وهوية الأمة، مشيراً إلى احتفاء عدد من الجهات الخارجية بما جرى من تعديلات على المناهج.



تدخل عدد من المنظمات الخارجية في عملية تعديل المناهج والاستجابة لما وصفه بالإملاءات الخارجية تستهدف قيم المجتمع وعقيدته،مؤكداً على دور المعلم وأولياء الأمور ومختلف الجهات التربوية في مواجهة أثر هذه التعديلات.



وتالياً نص البيان:



البيان الصحفي للجنة مراجعة الكتب المدرسية / كتلة الإصلاح النيابية

إن التطوير مطلب أساسي للمناهج لمواكبة المتغيرات والمستجدات في التطور المعرفي والتكنولوجي مع الاحتفاظ بالثوابت والقيم الأصيلة ودراسة كتلة الاصلاح للكتب المدرسية اجريتلتعطي صورة واضحة عمّا طرأ على الكتب المدرسية من خلال توفير المعطيات الكافية حول هذه التعديلات لتضعها أمام الدارسين ، وذلك لكتب التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية للصفوف الدراسية من الأول الأساسي حتى الأول الثانوي ، وقد وصلت نسبة تغطية ثمانين كتابا إلى ما يزيد عن 80% ، نظرا لقصر المدة التي كلفت فيها اللجنة بالدراسة .

أهم ملاحظات الدراسة

- عدم وجود قرارات جديدة لمجلس التربية والتعليم حول الكتب المعدلة بنسخها التجريبية من الصف الأول الى السادس في المواد المذكورة

- حذف عدد كبير من صفحات بعض المواد التي تحتوي على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومضامين أخرى متعلقة بالعقيدة الإسلامية والسيرة النبوية وسير الصحابة والجهاد ومقاومة الاحتلال في القدس وفلسطين ، فمثلا :

حذف ما نسبته 17% من مادة التربية الإسلامية من الصف السابع وحتى العاشر و 38% من مادة اللغة العربية من الصف السادس وحتى العاشر و 28% من مادة الثقافة الإسلامية من الصف الأول الثانوي الأدبي و 41% من مادة اللغة العربية من الصف الأول الثانوي الأدبي ومن الامثلة على الحذف:

- حذف المحتوى (حذف الآية أو الحديث وإبقاء النص كما هو ، أو حذف الدروس ذات الدلالات والقيم الإسلامية) أو الاستبدال (استبدال المحتوى بمحتوى يخلو من البعد الديني) أو الاثنين معا:

في اللغة العربية : تم حذف (220) آية قرآنية و(39) حديثا نبويا و(75) درسا كلها ذات دلالات وقيم إسلامية.

التربية الإسلامية : تم حذف (39) آية قرآنية و(27) حديثا نبويا ، وحذف واستبدال (46) درسا ، واستبدال (143) موضعا في المحتوى

التربية الوطنية للصفوف من الرابع حتى العاشر : تم حذف (13) آية قرآنية و(14) حديثا نبويا ، و (46) درسا ، واستبدال (43) موضعا في المحتوى .

التاريخ للصفوف من السادس حتى الأول الثانوي : تم حذف (18) آية قرآنية وحديثين شريفين ، وحذف (16) درسا ، وحذف واستبدال (43) موضعا في المحتوى .

الملاحظات التفصيلية المتعلقة بالكتب المدرسية في المباحث موضع الدراسة

الملاحظات المتعلقة بكتب التربية الإسلامية من الصف الأول الأساسي وحتى السابع الأساسي :

- الصور المضافة والمحذوفة والمستبدلة (76 صورة) منها : إضافة صور لنساء وبنات دون حجاب ورجال دون لحى

و حذف صور تتعلق بالمسجد وآدابه ، و حذف صور تتعلق بأدعية الدخول والخروج من المسجد والبيتو حذف صور لبنات يرتدين ملابس الصلاة .

- الكلمات المحذوفة والمضافة والمستبدلة (45 كلمة) ، ومن الأمثلة عليها : حذف كلمة أمّنا في عنوان الدرس (أمنا السيدة خديجة) ، وكلمة (والعمل به) في بند (الهدايا القرآنية) في عبارة : (أعظم كتاب الله تعالى واحرص على تلاوته والعمل به و تم حذف الكلمات (الكفر، الشرك، الضلال )

- الجمل والعبارات المحذوفة والمضافة والمستبدلة (48) ، منها :

استبدال عبارة (احرص على عدم الإسراف في الماء) بـدلا من (احرص على الوضوء الصحيح )

و حذف العبارات في نهاية كل درس مثل (أؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى) ، (أشارك أسرتي صيام شهر رمضان)

(أنا مسلم: أرحم المحتاجين وأساعدهم) و (أنا مسلم: أقدر تضحيات الصحابة رضي الله عنهم ) و (أقف إلى جانب المظلوم وأدافع عنه) (وختمت السورة بوعيد الله تعالى للكافرين بأنه سيحاسبهم ويعذبهم العذاب الأليم )

- الدروس المحذوفة والمضافة والمستبدلة والمعدلة (24 درسا) ، منها :تم تعديل عنوان الدرس التاسع من ((دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى)) إلى ((دعوة نبي الله ابراهيم عليه السلام)) تم استبدال درس ((حرمة ترويع المسلم)) عنوان درس من ((حق المسلم على المسلم)) إلى ((من آداب المسلم)) و حذف درس : الكبائر

- آيات القرآن الكريم المحذوفة والمستبدلة (39 آية) ، منها :درس ((مكانة المرأة في الإسلام)) تم حذف الآيات التي تتحدث عن القوامة وعن نفقة المرأة وحقها فيها وعن معاشرتها بالمعروف، حيث تم حذف الفقرة التي تتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام.

- الأحاديث النبوية الشريفة المحذوفة والمستبدلة (27) حديثا ، منها : حذف 3 دروس محتواها أحاديث نبوية شريفة وهي (الأعمال بالنيات) ، (الحث على التوبة) ، (حفظ اللسان)

- الأدعية المحذوفة (10) أدعية ، منها : حذف دعاء الإفطار في رمضان (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الآجر إن شاء الله) وفي درس (آداب زيارة المريض) تم حذف دعاء شفاء المريض

- الأنشطة المستبدلة والمحذوفة والمضافة (21) نشاطا ، منها : استبدال (نشاط): ألون العبارة الآتية: ((لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار)) و حذف نشاط درس (صلاة الجمعة)(بعد استماعي لخطبة الجمعة أحدث زملائي الطلبة عن موضوعها )

- الملاحظات المتعلقة بكتب التربية الإسلامية من الصف الثامن الأساسي وحتى الأول الثانوي :

كتاب الثقافة الإسلامية للفصلين لطلبة الأول الثانوي :الصفحات المحذوفة (130) من أصل (324) بنسبة 40% والدروس المحذوفة : أكثر من (22) درسًا و استبدال درس (الثبات على الدين) في الطبعة القديمة بدرس (الاستقامة) في الطبعة الجديدة والمواضع المحذوفة من المحتوى (17) موضعا و المواضع المستبدلة من المحتوى أكثر من (19) وقد تم التغاضي في المحتوى الجديد عن إفساد اليهود وترك الإشارة الى كثير من القيم الإسلامية .

- كتاب التربية الإسلامية لطلبة الصف العاشر الأساسي : الدروس المحذوفة (19) درسا و المواضع المحذوفة من المحتوى (7) كلها تتعلق بالقيم والجهادو المواضع المستبدلة من المحتوى (5) مواضع

- كتاب التربية الإسلامية (ج1) لطلبة الصف التاسع الأساسي :بلغ عدد الدروس المحذوفة (12) درسا أغلبها من دروس السيرة النبوية و المواضع المحذوفة من المحتوى (7) مواضع

- كتاب التربية الإسلامية (ج1) لطلبة الصف الثامن الأساسي :بلغ عدد الدروس المحذوفة (7) دروس و المواضع المحذوفة من المحتوى (5) مواضع منها : حذف وحدة العقيدة .

الملاحظات المتعلقة بكتب اللغة العربية من الصف الأول الأساسي وحتى السابع الأساسي :

بلغ عدد الدروس المحذوفة (15) درس ، منها :درس (سورة الليل ) و (آداب ووصايا ) و (العطاء) ويتحدث عن كرم عثمان بن عفان _ رضي الله عنه_

- بلغ عدد الصور المحذوفة والمستبدلة (27) صورة ، منها :

حذف صورة تعبيرية لقائد مسلم يعتلي جواده ويرتدي عمامة ومطلق اللحية واستبدال صورة لمعلمات محجباتبصور لسيدات لا يرتدين الحجاب.و صورة تعبيرية (أب مع ابنه في الحديقة) بدلا من صورة (أب مع ابنه في المسجد )

- بلغ عدد الايات القرآنية المحذوفة (95) آية ، منها : الآيات التي تتحدث عن (الجهاد وتوحيد الله و تحية الإسلام و التحذير من الشرك وعذاب الامم السابقة و مراقبة الله )

- بلغ عدد الايات القرآنية المستبدلة بموضوعات أو امثلة أخرى (41) آية ، منها :

قصيدة بدلا من آيات تتحدث عن ألفة المسلمين واستبدال آيات عن آداب الذهاب إلى المسجد بقصة فتاة تجلس على الكرسي تنتظر في أحد المطارات و استبدال درس آيات عن آداب الاستئذانبدرس يتحدث عن تقليد اليابان لكرة القدم

- بلغ عدد الأسماء ذات الدلالة الإسلامية المستبدلة (23) اسما ، منها : استبدال الأسماء (سميرة – جنى – سالم – هشام - ...) بالأسماء الآتية (فاطمة – عائشة – خالد – محمد .. )

- بلغ عدد الأحاديث المحذوفة (31) حديثًا شريفًا وهناك بعض الصفوف تخلو تماما من أي حديث شريف ، منها :

حذف احاديث عن فضل الصدقةو الحث على العمل و فضل طلب العلم و فضل الجهاد

- بلغ عدد النصوص والتدريبات المحذوفة (96) نصا وتدريبا ، منها :

حذف واستبدال بعض الأقوال المأثورة وأسماء قيادات إسلامية وبعض الكلمات مثل (غزوة ومعركة ) و حذف من سيرة ابن بطوطة أنه (حفظ القران وتعلم العلوم الشرعية) و استبدالقصة الصحابي صهيب بن سنانبقصة العالم ابن الهيثم.

استبدال (حُرق منبر صلاح الدين) بصيغة المبني للمجهول (دون ذكر الفاعل) بدلا من (عصابات من الصهاينة) و حذف جملة (ما تنازل أهل فلسطين عن حقهم)

- بلغ عدد القصائد المحذوفة (6) قصيدة ، منها :قصيدة (في حب النبي ) و قصيدة عن (الصداقة) و قصيدة عن (الانفاق وشكر النعمة)

- بلغ عدد الأنشطة المحذوفة (15) نشاطا ، وهي الأنشطة التي تحتوي على الآيات والأحاديث والنصوص الدينية .

الملاحظات المتعلقة بكتب اللغة العربية من الصف الثامن الأساسي وحتى الأول الثانوي:

بلغ عدد الوحدات المستبدلة والمحذوفة (20) وحدة ، منها :استبدال جميع الوحدات في كتاب (المهارات) للصف العاشر

استبدال ثلاث وحدات من الصف الأول الثانوي (علمًا بأن الوحدات المستبدلة تأتي لأول مرة في المنهاج ، ولم يتم استبدال بعض الوحدات مع أنها واردة في الصف العاشر) وحذف وحداتٍ تتكلم عن أبطال من التاريخ الإسلامي .

- بلغ عدد الآيات القرآنية المحذوفة (125) آية ، منها : الآيات التي تتحدث عن (الجهاد و نعيم الجنة وعذاب النار والاصلاح بين الفئات المتقاتلة والباغية و الحج والصلاة و أهوال يوم القيامة ومدح المؤمنين.

- بلغ عدد الأحاديث المحذوفة (8) أحاديث شريفة ، منها :حديث (كل المسلم على المسلم حرام) وحديث (إن الله لا ينظر إلى صوركم)

- هذا وقد غابت الشخصيات التاريخية التي وقفت في وجه الاستعمار ، مثل : عمر المختار و قصيدة (لا تعذليه) ذات القيمة الإنسانية .

و مسرحية (عنترة) التي تقدم الحب بثوبه الراقي ممزوجا بالمروءة وخلت التدريبات المتعلقة بالفهم والاستيعاب من أي عبارة تتعلق بالقيم الإسلامية وخلت التدريبات والأنشطة النحوية والبلاغية من أي آية قرآنية أو حديث شريف أو عبارات ومقولات إسلامية

واتضح الإفراط في إيراد الاحتياجات الغرائزية وتعظيم الحب والعشقوإدخال نصوص مخالفة للعقيدة (الحية والحسون) و (قصة أصحاب الكهف)

مادة التربية الوطنية من الصف الرابع الأساسي وحتى الصف العاشر الأساسي :

- كتاب الصف الرابع :عدد المواضع المستبدلة من المحتوى (5) مواضعواستبدال كلمة (الفرنجة) بكلمة (الصليبين)

- كتاب الصف الخامس :بلغ عدد المواضع المحذوفة (11) موضعا و المواضع المستبدلة (4) مواضع و حذف صورة المسجد من ثلاثةِ مواضع، وحذف فقراتٍ تتحدث عن المسجد

- كتاب الصف السادس :عدد المواضع المحذوفة (15) موضعًا والمواضع المستبدلة (4) مواضع و الآيات القرآنية المحذوفة (6) آياتو الأحاديث المحذوفة (6) أحاديث وتم حذف صورة المرأة المحجبة في الأسرة ، وحذف صورة أخرى للأسرة الممتدة .

والمحذوفات كلها متعلقة بشكل مباشر بالقيم الإسلامية .

- كتاب الصف السابع :بلغ عدد الدروس المحذوفة (10) دروس ضمن الوحدات المحذوفة الآتية : الأسرة و الأمن القومي والسلم العالمي والدولة الأردنية وبلغ عدد المواضع التي تم حذفها (3)و الآيات القرآنية المحذوفة (7) آيات والأحاديث المحذوفة (7) أحاديث

الوحدات المستحدثة كلها لا تحتوي على أي آية قرآنية ، وتم حذف صور المساجد وصورة إمام يصلي بالناس .

- كتاب الصف الثامن : بلغ عدد الدروس المحذوفة (13) درسًا ضمن الوحدات المحذوفة الآتية : الأسرة والشباب و الدولة الأردنية والسيرة الحضارية للأردنتم استحداث ثلاث وحدات جديدة بـ (9) دروس وهي : السلطات الدستورية و العيش المشترك (احترام التنوع ونبذ التعصب والتطرف) و الرأي العام والتواصل الاجتماعي .

- الصف التاسع :بلغ عدد الدروس المحذوفة (12) درسًا ضمن الوحدات المحذوفة الآتية : التغير الاجتماعي و التفكير والمنطق والحوار والأمن الوطني والأجهزة الأمنية وتم استحداث ثلاث وحدات جديدة بـ (9) دروس وهي : حقوق الإنسان و الديمقراطية و النقابات ودورها في المجتمع .

- كتاب الصف العاشر :بلغ عدد الدروس المحذوفة (11) درسًا ضمن الوحدات المحذوفة الآتية : مؤسسات تعليمية وإعلامية والدولة الأردنية ومؤسساتها (المواطنة) و الديمقراطية (غالب الدروس كانت ترتبط بالإسلام)

تم استحداث ثلاث وحدات جديدة بـ (9) دروس وهي : الأمن والسلام العالميان والأمن الوطني (المحتوى : سياسي و اقتصادي واجتماعي) والعيش المشترك

مادة التاريخ من الصف السادس الأساسي وحتى الصف الأول الثانوي :

- الصف السادس : بلغ عدد المواضع المحذوفة (27) موضعا و المواضع المستبدلة (10) مواضع و الآيات القرآنية المحذوفة (11) آية في موضعين و الأحاديث المحذوفة (2) حديث .وأغلب المحذوفات تعود إلى القيم المستفادة من السيرة النبوية

- الصف السابع : بلغ عدد الوحدات المنقولة (2) وحدة : تم نقل وحدة (بلاد الرافدين) إلى الصف الثامن ، كما تم نقل وحدة (شبه الجزيرة العربية) إلى الصف السادس ، ومن خلال هذا النقل تم حذف (3) دروس من (شبه الجزيرة) ودرس من (بلاد الرافدين)

وبلغ عدد المواضع المحذوفة (4) مواضع و الآيات القرآنية المحذوفة (7) آيات في ثلاثة مواضع.

تم استحداث وحدتين بـ (11) درسًا : الحضارات القديمة – نشأة الدولة الأموية

من الملاحظات على كتاب الصف الثامن :

بلغ عدد الدروس المحذوفة (12) درسا ضمن الوحدات و تم حذف وحدة الثورات

- الصف العاشر : تم تغيير الكتاب من (تاريخ الأردن الحديث والمعاصر) إلى (تاريخ الأردن) و استحداث وحدة دراسية بعنوان : وحدة الحضارتين اليونانية والرومانية

- الصف الأول الثانوي :بلغ عدد الدروس المحذوفة (4) دروس ضمن الوحدة المحذوفة (القضية العربية ومشاركة الأردنيين فيها)

الجغرافيا من الصف السادس الأساسي وحتى الصف الأول الثانوي :

- الصف السابع :تغيير اسم وحدة (الخرائط والصور الجوية) إلى (الكون من حولنا)تغيير اسم وحدة (المناخ والبيئة) إلى (النظام الطبيعي)

- الصف الثامن :بلغ عدد الدروس المحذوفة (6) دروس ضمن الوحدة المحذوفة (الموارد الطبيعية) و (3) دروس ضمن الوحدة المحذوفة (النظم النهرية) وتم استحداث وحدة بعنوان (التحضر) بواقع (5) دروس

- كتاب الصف الأول الثانويبلغ عدد الدروس المحذوفة (2) درس ضمن الوحدة المحذوفة (الديموغرافيا ) وتم حذف آية قرآنية تحدثت في موضوع (السياسات السكانية)

التوصيات

بعد دراسة تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم التي اوردت عددا قليلا ومحدودا من الملاحظات ، وبعد نتائج الدراسة التي وصلت إلى ما يقرب من 1500 صفحة (وهذا التقرير هو ملخص عنها) التي أظهرت حجم التعديل الهائل على الكتب المدرسية فإن كتلة الإصلاح توصي بالعودة إلى كتب العام 2014م ، وإدخال التطوير عليها ضمن مفاهيم جاذبية الكتاب وإثراءه والتخلص من الحشو مع الاحتفاظ بالبعد الديني والتاريخي والوطني وتعتبر هذه الدراسة الإحصائية إحدى الدراسات التي تكملها دراسات تحليلية لتحدد حقيقة ما جرى من تعديل على الكتب المدرسية ، والتي يمكن لكل صاحب تخصص أن يدرسها من خلال تخصصه .

وقد سلمت اللجنة دراستها لعدد من التربويين لدراسة الآثار الناتجة عن التعديلات ، كما بدأت اللجنة أيضا بدراسة كتب الفصل الدراسي الثاني ، وستعلن عن نتائج ما توصلت إليه في النصف الأول من شهر شباط القادم



لجنة مراجعة الكتب المدرسية / كتلة الإصلاح النيابية

