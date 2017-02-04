''الصليب الأحمر'' يُخطر ذوي المعلمين المعتقلين بالتواصل معه

Tweet قالت نقابة المعلمين الأردنيين إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طلبت من ذوي المعلمين المعتقلين الاتصال بها؛ لمتابعة أمورهم.



وأضافت النقابة من خلال بيان وصل "السبيل" نسخة منه، اليوم السبت، أن دعوة اللجنة جاءت بعد أن قامت نقابة المعلمين بمخاطبتها، بعد أن رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن المعتقلين، أو منح عائلاتهم حق الزيارة، أو تكفيلهم.



وأكدت اللجنة في كتاب خاطبت به نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات أنها تتابع تلك الاعتقالات؛ بهدف حصول المعتقلين على حقهم في الزيارات العائلية، والتمثيل القانوني.



وكانت نقابة المعلمين قد خاطبت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ووزير الداخلية السابق سلامة حماد، للإفراج عن المعلمين المعتقلين، أو على الأقل إبداء سبب الاعتقال، ومنحهم حقهم في الزيارات والتكفيل، إلا أن النقابة لم تجد أي رد من كلا الطرفين.

