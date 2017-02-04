ارتفاع على درجات الحرارة السبت والأحد

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السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم لتقترب من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غالباً مُشمسة عُموماً، وباردة في عموم مناطق المملكة. السبيل- توالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار اليوم لتقترب من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غالباً مُشمسة عُموماً، وباردة في عموم مناطق المملكة.

وبحسب موقع " طقس العرب" فتنخفض درجات الحرارة بشكل لافت في عموم المناطق، بحيث تصل لدون الصفر المئوي، وما دون ذلك في العديد من المناطق.

وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 14 إلى 5 غرب عمان: من 12 إلى 3، إربد: من 13 إلى 3، جرش: من 11 إلى 3،

السلط: من 12 إلى 2، عجلون: من 11 إلى 2، الزرقاء: من 14 إلى 1، المفرق: من 12 إلى 2، مأدبا: من 10 إلى 0، الكرك: من 13 إلى 1، الطفيلة: من 14 إلى 3، معان: من 13 إلى 1، العقبة: من 20 إلى 8، البحر الميت: من 20 إلى 9

وتوقع موقع "طقس العرب" أن يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة غدا الأحد لتكون حول مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، فيما تكون الأجواء باردة في عموم المناطق، مع ظهور السُحب العالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي العقبة تكون الرياح شمالية خفيفة السرعة.

