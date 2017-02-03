الصفدي يلتقي وزير الخارجية الاميركي في واشنطن

Tweet

السبيل - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم في واشنطن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في اول لقاء بينهما في اليوم الثاني لتولي الوزير الأميركي مسؤولياته.



وأكد الوزيران، خلال اللقاء الذي جاء استكمالا للمباحثات التي أجراها جلالة الملك مع الإدارة الأميركية والكونغرس، أهمية زيارة جلالته في تطوير العلاقات ومواجهة التحديات الإقليمية.



وثمن الصفدي الدعم الأميركي للمملكة في مختلف المجالات مؤكدا حرص الاردن التعاون معها سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وحل الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل أولوية بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية.



وبحث الجانبان الأزمة السورية وتبعاتها خصوصا ملف اللاجئين والضغط الذي يمثله على المملكة التي تتحمل العبء الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي.



وبحث الوزيران أيضا الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش الارهابي.



من جانبه أكد تيليرسون على العلاقة القوية بين الاردن والولايات المتحدة وعبر عن تثمينه للدور الهام الذي تقوم به المملكة في جهود مكافحة تنظيم (داعش الارهابي ).



وشكر الاردن على الدور الكبير الذي تقوم به في مساعدة اللاجئين السوريين .



وبحث الوزيران العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا استمرار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وبناء الأمن والاستقرار في المنطقة.