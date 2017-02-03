اجتماع بمنزل منشئ صفحة المقاطعة لـ''الإفراج'' عنه

Tweet السبيل - طالب نشطاء وأبناء من قبيلة بني صخر، بإطلاق سراح منشئ صفحة المقاطعة الشعبية الناشط عصام سفّاح الزبن.



وقالوا من خلال بيان، وصل "السبيل" نسخة منه: إنهم عقدوا اجتماعاً اليوم الجمعة في منزله مطالبين بالافراج عن ابن الوطن عصام الزبن فوراً، وذلك لأنه لم يرتكب أي جرم يستوجب العقوبة. وأن عصام بإدارته لصفحة المقاطعة استطاع أن يوجع من خلالها الفاسدين".



وأكد المجتمعون أن عصام الزبن لم تصدر منه أي إساءة على الإطلاق وإن همه الأول والأخير هو الدفاع عن الفقراء وأبناء الطبقة الكادحة، وإنه يرفض بشكل قاطع المساس بأمن البلد، رافضين المزاودة على حب عصام لوطنه، بحسب البيان.



وقدم المجتمعون الشكر إلى أبناء الوطن ممن عبروا بكافة الاشكال عن رفضهم لاعتقال الزبن واستعدادهم للمشاركة في أي نشاط مطالب بإطلاق سراحه.



وعبّر المجتمعون عن استهجانهم للطريقة التي تم اعتقاله بها، من حيث حجم القوة الأمنية التي شاركت في اعتقاله، حيث تم اغلاق جميع الطرق المؤدية إلى بيته وكأنه مجرم في الوقت الذي يسرح به اللصوص وتجار المخدرات بدون أي حسيب أو رقيب.



