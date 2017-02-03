وفاة طفلة و3 اصابات اثر تدهور مركبة في اربد

Tweet السبيل- تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (106) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (72) إصابة.

في حين تم التعامل مع (461) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .



وفاة طفلة وإصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تدهور في محافظة اربد

تعاملت فرق الإنقاذ الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة مخيم الحصن الشارع الرئيسي /باتجاه عمان، نتج عنه وفاة طفلة اثر تعرضها لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الراهبات الوردية، وحالة المصابين العامة متوسطة .



إصابة شخصين بضيق في التنفس في محافظة الكرك

أصيب شخصين بضيق في التنفس اثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الحطب داخل احد المنازل بالقرب من مثلث قريقرة، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الصافي الحكومي، وحالتهما العامة متوسطة .



