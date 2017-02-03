ارتفاع طفيف وتدريجي على الحرارة اليوم

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السبيل- تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بالانحسار البطيء والتدريجي عن المملكة بدءاً من الجمعة، حيث تبدأ الحرارة ارتفاعها بشكل "خجول" وتدريجي مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام.

السبيل- تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بالانحسار البطيء والتدريجي عن المملكة بدءاً من الجمعة، حيث تبدأ الحرارة ارتفاعها بشكل "خجول" وتدريجي مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام.

وفي التفاصيل، تستمر الأجواء باردة نهاراً في عموم المناطق وغالباً مشمسة إجمالاً، وتكون درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة بحدود 3-5 درجات مئوية.



في حين، تتحوّل الرياح تدريجياً في الأيام القادمة إلى جنوبية شرقية، وتعمل هذه الرياح "الجافة" عادةً على زيادة "الاحساس بالبرودة" بالرغم من الارتفاع الحاصل على الحرارة "المُسجّلة".



وتبقى الصغرى فجراً قريبة من الصفر المئوي في مناطق واسعة من المملكة، وتبقى أقل منه في مناطق البادية خاصةً.ش

