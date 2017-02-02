إيقاف إياد قنيبي عن التدريس في جامعة مؤتة (فيديو)
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السبيل- بث الأستاذ الجامعي إياد عبدالحافظ قنيبي على صفحته بالفيسبوك مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى اتصالا من كلية الصيدلة في جامعة مؤتة يبلغه بإيقافه عن العمل لعدم وجود موافقة أمنية.
وأضاف القنيبي "يأتي إيقافي بعد 4 أشهر من تدريسي، وقد كانت تجربة رائعة مع زملائي وطلبتي" مشيراً إلى إيجابية التجربة، وسعيه لإفادة طلبته علميا".
وقنيبي صيدلاني وأكاديمي أردني حصل على العديد من الشهادات العلمية محليا وعالميا، وله براءات اختراع في علم الأدوية، وهو داعية معروف في الوطن العربي وله جمهور واسع، وتتجاوز صفحته على الفيسبوك حاجز المليون معجب ومتابع.
التعليقات (3)
ربيع قطارنةتبليغ
لا كرامة لنبي في قومه...نقول لماذا نحن متخلفون ونتساءل لماذا العالم كلخ يجري نحو التطور ونحن نقف في أماكننا مراوحين...ونتساءل (بغباء) لماذا نكره العلماء ونضغط عليهم ليتركوا البلاد...الجواب بسيط لن الشعب إذا تعلم وفهم حقوقه و واجباته أصبح ثقلاً ثقيلاً على اصحاب السلطة الرافضين لأهل العلم والعلماء...لهذا تجهيل الأمة ووضعها خلف اسوار الجهل هو السبيل وهو المنهج الوحيد ليسهل حكم الأمة بشكل افضل
محمد العزامتبليغ
رسالتي الى العملاق إياد القنيبي:
انت كفاءة كبيرة جدا وما تحمله من علم وتميز مكانه ليس هنا أصلا....هنا يا سيدي لن تقبل لانك اسلامي مع انك في بلد إسلامي!! ولكن لو توجهت لإحدى الدول الغربية او حتى الشرق آسيوية الغير مسلمة ستجد المكان الذي يليق بك وبعلمك لأن القيمة هناك للعلم الذي يحمله الشخص وليس لفكره السياسي او الديني.. هناك دول التقدم التي ترقى بك وبعلمك ...نحن كشعب من خسرناك ثمنا لسياسات لا علاقة لها بالتعددية والديمقراطية المزعومة ....العالم الحر والمتقدم لن يقصيك ولن يسبب لك ألما بكهذا سياسات.
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