إيقاف إياد قنيبي عن التدريس في جامعة مؤتة (فيديو)

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السبيل- بث الأستاذ الجامعي إياد عبدالحافظ قنيبي على صفحته بالفيسبوك مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى اتصالا من كلية الصيدلة في جامعة مؤتة يبلغه بإيقافه عن العمل لعدم وجود موافقة أمنية. السبيل- بث الأستاذ الجامعي إياد عبدالحافظ قنيبي على صفحته بالفيسبوك مقطع فيديو قال فيه إنه تلقى اتصالا من كلية الصيدلة في جامعة مؤتة يبلغه بإيقافه عن العمل لعدم وجود موافقة أمنية.



وأضاف القنيبي "يأتي إيقافي بعد 4 أشهر من تدريسي، وقد كانت تجربة رائعة مع زملائي وطلبتي" مشيراً إلى إيجابية التجربة، وسعيه لإفادة طلبته علميا".



وقنيبي صيدلاني وأكاديمي أردني حصل على العديد من الشهادات العلمية محليا وعالميا، وله براءات اختراع في علم الأدوية، وهو داعية معروف في الوطن العربي وله جمهور واسع، وتتجاوز صفحته على الفيسبوك حاجز المليون معجب ومتابع.

