''الطاقة'': لا زيادة على التعرفة الكهربائية

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السبيل- (بترا)- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انه لم يتم زيادة التعرفة الكهربائية على اي قطاع او مستهلك.

كما اكدت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن شركات توزيع الكهرباء في المملكة لا تقوم بتحميل فواتير المستهلكين نسب الفاقد بأي شكل من الأشكال؛ كون هذه الممارسة تعتبر خرقاً للقانون، ولا تتهاون الهيئة فيها.



وتاليا نص البيان: "بينت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان من اهدافها رعاية مصالح المستهلكين للطاقة الكهربائية من خلال تطبيق التشريعات الناظمة لعملها بهذا الشأن ومنها احكام قانون الكهرباء العام، وعلى رأسها الاحكام المتعلقة بتطبيق التعرفة الكهربائية ذات الاثر المباشر على المواطنين والتزام شركات توزيع الكهرباء بإصدار الفواتير الشهرية للمواطنين وفقا للتعرفة الكهربائية النافذة".



وتؤكد الهيئة انه لم يتم زيادة التعرفة الكهربائية على أي قطاع او مستهلك كما يشاع من البعض، وان أي زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية عند بعض المشتركين مردها زيادة استهلاكهم للطاقة الكهربائية على اعتبار ان مقدار الزيادة في الاستهلاك يطبق عليه تعرفة الشرائح العليا ما يؤدي الى زيادة مقدار قيمة الفاتورة العائدة لهم.



وبينت الهيئة ان هذه الحالات تظهر خلال فصل الشتاء من كل عام بسبب استخدام وسائل التدفئة التي تعمل على الطاقة الكهربائية حيث ترتفع الاحمال القصوى خلال فصل الشتاء الى ما يزيد عن 3000 ميجا واط.



وقالت ان الحمل الأقصى الكهربائي المسائي وصل يوم أمس الاربعاء الى 3220 ميجا واط، والصباحي 3020 ميجا واط، في حين ان الاحمال الكهربائية في الأشهر الأخرى لا تتجاوز 2700 ميجا واط، باستثناء الاحمال الكهربائية التي ترتفع أيضا خلال شهري تموز وآب من كل عام نتيجة استخدام المكيفات للتبريد. (وكما هو مبين في الرسم البياني المرفق في معرض الصور على موقع (بترا)).



وأكدت الهيئة أن شركات التوزيع الثلاث العاملة في المملكة لا تقوم بتحميل فواتير المستهلكين نسب الفاقد بأي شكل من الأشكال كون هذه الممارسة تعتبر خرقاً للقانون ولا تتهاون الهيئة فيه.



وتهيب الهيئة بالمواطنين استخدام وسائل التدفئة التي تعمل على المشتقات النفطية ذات الكلفة الأقل مقارنة باستخدام الطاقة الكهربائية لتجنب تحمل مبالغ اضافية ناجمة عن التدفئة باستخدام الطاقة الكهربائية، وفي حال الرغبة بالاستمرار بالتدفئة على الكهرباء ان يتم مراعاة الترشيد في استخدامها قدر الامكان.



يشار في هذا السياق الى أن بإمكان المواطنين الاسترشاد بقيم فواتيرهم (وحسب ما هو مبين في الجدول المرفق على معرض الصور على موقع (بترا)).



وبحسب البيان يضاف على الفاتورة ما يلي: - فلس الريف وتكون متغيرة حسب الاستهلاك (وبواقع 1 فلس / كيلو واط ساعة في الشهر).



- رسوم النفايات حسب التشريعات النافذة وحسب التصنيفات الخاصة بهذه البلديات.



- رسوم التلفزيون وبواقع دينار أردني واحد عن كل فاتورة.



واكدت الهيئة استعدادها لتلقي شكاوى المواطنين بهذا الشأن للتحقق منها بما يخدم المصلحة العامة.