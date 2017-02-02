الملك يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

Tweet



التقى الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، حيث تم التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.

السبيل - بتراالتقى الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، حيث تم التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.



واتفق الملك والرئيس الأمريكي على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



كما تم، خلال اللقاء الذي عقد قبيل حضورهما حفل إفطار الدعاء الوطني 2017، الاتفاق على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها جلالته للولايات المتحدة قريبا.



وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب الملك، والسفيرة الأردنية في واشنطن.





