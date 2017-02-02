من هو عصام الزبن صاحب صفحة ''المقاطعة''.. وما تهمته؟

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السبيل - قال المحامي طاهر نصار الموكل بقضية "عصام الزبن"، منشئ حملة المقاطعة الأردنية، إن موكله لم يعرض بعد على مدعي عام، ولم توجه له تهمة، متوقعاً أن توجه له تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم ".



وأضاف نصار خلال حديثه لـ"السبيل" اليوم الخميس أن الزبن يبلغ من العمر (48) عاماً وهو مقدم طيار متقاعد من القوات المسلحة، وأب لثلاثة أبناء.



وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عصام الزبن مساء الثلاثاء من منزله بعد تفتيش المنزل، ومصادرة هاتفه وحاسوبه، بحسب محاميه.



وكان الزبن قد دعا خلال حملة المقاطعة على الفيسبوك إلى مقاطعة المنتجات التي تشهد ارتفاعاً سعرياً كالبيض والبطاطا، وأخيراً وجه دعوة إلى إغلاق الهواتف الخلوية؛ احتجاجاً على دراسة الحكومة لقرار فرض مبلغ دينارين على بعض تطبيقات التراسل عبر الانترنت، الأمر الذي دفع بآلاف الأردنيين إلى اغلاق هواتفهم أمس الأربعاء.



وبلغ عدد المعجبين في الصفحة الذي أنشأها الزبن حوالي مليونٍ و300 ألف مواطن، قبل أن تغلق الصفحة صباح اليوم الخميس لأسباب غير معلومة.