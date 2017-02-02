بشكل مفاجئ.. اختفاء صفحة ''المقاطعة'' عن الفيسبوك

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السبيل - لم تعد صفحة حملة المقاطعة على الفيسبوك ظاهرة لمتابعيها الذين تجاوزوا المليون و300 ألف مع ساعات فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.



وبحسب ما ذكر أعضاء بصفحة "المقاطعة"، فإنهم حاولوا الدخول والبحث عنها، الا أنهم لم يستطيعوا ذلك، دون معرفة اسباب اغلاقها، ومن يقف خلفها.



يذكر أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت منشئ الصفحة عصام الزبن من منزله الكائن في ماركا الشمالية، مساء الثلاثاء، وصادرت هاتفه وحاسبه الآلي.



وكان طاهر نصار محامي عصام الزبن مدير حملة المقاطعة الأردنية على الفيسبوك قد صرح في حديثه لـ"السبيل"، أن الأجهزة الأمنية داهمت منزل الزبن في عمان حوالي الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، وقامت بتفتيش المنزل، واحتجاز الهاتف الخاص بموكله، وجهاز الحاسوب، ثم اقتادته لجهة غير معلومة.