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الخميس 2 شباط 2017

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إيقاف إدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى المملكة

إيقاف إدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى المملكة
السبيل- وفا

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن الجانب الأردني أوقف السمح بإدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة عبر معبر الكرامة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وأنه بعد هذا التاريخ لا يسمح لأي مواطن بأن يدخل الزيت إلى المملكة.
يذكر بانه تم السمح بإدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة عبر معبر الكرامة من تاريخ 1-11-2016 وحتى تاريخ 31-1-2017 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحده فقط.

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