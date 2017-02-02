إيقاف إدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى المملكة

السبيل- وفاأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن الجانب الأردني أوقف السمح بإدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة عبر معبر الكرامة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وأنه بعد هذا التاريخ لا يسمح لأي مواطن بأن يدخل الزيت إلى المملكة.