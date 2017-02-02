كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على المملكة

Tweet السبيل- تبقى الأجواء شديدة البرودة ودرجات الحرارة دون معدلاتها نهار اليوم بشكل لافت، والحرارة دون الصفر المئوي حتى ساعات الصباح المتأخر في المناطق الصحراوية وجبال الشراه، بحسب موقع طقس العرب الإلكتروني.

وأوضح الموقع أن الأجواء تكون غالباً مشمسة مع ظهور بعض السحب المنخفضة أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط عصراً في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وتكون الاجواء مُستقرة وشديدة البرودة في معظم المناطق ليلاً، وتنخفض درجات الحرارة عن الصفر المئوي في مناطق وسعة، مقتربة من -5 مئوية في بعض المناطق الصحراوية وجبال الشراه، ويُتوقع تشكُل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة إلى هادئة أحياناً.

وحذر الموقع من خطر تشكُل الصقيع في مناطق مُختلفة من البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 9 إلى 3، غرب عمان: 7 إلى 1، إربد: 11 إلى 1، جرش: 10 إلى 2، السلط: 6 إلى 1، عجلون: 7 إلى 0، الزرقاء: 11 إلى 2، المفرق: 9 إلى 0، مأدبا: 6 إلى -1، الكرك: 8 إلى 0، الطفيلة: 8 إلى 1، معان: 10 إلى -2، العقبة: 16 إلى 6، البحر الميت: 16 إلى 7.

وتوقع "طقس العرب" أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً نهار غد مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتبقى الحرارة دون الصفر المئوي حتى ساعات الصباح المتأخر في المناطق الصحراوية وجبال الشراه، وتكون الأجواء غالباً مشمسة عموماً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة في جنوب وشرق البلاد، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

