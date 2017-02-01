السلطات الأمريكية تحتجز قاصراً أردنياً.. و''الخارجية'' تتابع

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع عبر السفارة الاردنية في واشنطن ومع السلطات الامريكية المختصة موضوع القاصر الاردني محمد أبو خضرة الذي تم اصطحابه فور وصوله الولايات المتحدة الى مركز هارتلاند والتحفظ عليه.

السبيلأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع عبر السفارة الاردنية في واشنطن ومع السلطات الامريكية المختصة موضوع القاصر الاردني محمد أبو خضرة الذي تم اصطحابه فور وصوله الولايات المتحدة الى مركز هارتلاند والتحفظ عليه.



وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي ان السلطات الامريكية اكدت للسفارة الاردنية ان عدم السماح لقاصر بالدخول والتحفظ عليه كان بسبب انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وحضر دون مرافقة والديه، مؤكدين ان عدم دخوله ليس له علاقة باي شكل من الاشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترمب الذي تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة والحظر المؤقت على دخول مواطني سبع دول الى امريكا.



واشارت الى ان مركز هارتلاند يتواصل من خلال محامي عائلة الطفل ابوخضرة مع والديه للتاكد من انه حضر بموافقتهم ليتم السماح له بعد ذلك بالدخول الى الولايات المتحدة الامريكية.





