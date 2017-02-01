السلطات الأمريكية تحتجز قاصراً أردنياً (محدّث)

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قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع عبر السفارة الاردنية في واشنطن ومع السلطات الامريكية المختصة، موضوع القاصر الاردني محمد ابوخضرة الذي تم اصطحابه فور وصوله الولايات المتحدة الى مركز هارتلاند والتحفظ عليه.

السبيلقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع عبر السفارة الاردنية في واشنطن ومع السلطات الامريكية المختصة، موضوع القاصر الاردني محمد ابوخضرة الذي تم اصطحابه فور وصوله الولايات المتحدة الى مركز هارتلاند والتحفظ عليه.



وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي مساء اليوم الاربعاء، ان السفارة الاردنية في واشنطن تواصلت مع عائلة القاصر ابو خضرة والمحامي الذي يتابع قضية التحفظ عليه وان ذويه على اطلاع ومعرفة بكافة التفاصيل وعلى اتصال دائم مع المحامي.



وقالت انه تبين ان القاصر ابوخضرة دخل الى الولايات المتحدة الامريكية بتأشيرة زيارة لا تخوله الدراسة هناك، لذلك تم التحفظ عليه وتحويله الى مركز الرعاية المذكور لا سيما وان عمره اقل من 18 سنة وحضر دون مرافقة والديه له.



وقالت ان السفارة الاردنية بواشنطن تتابع الموضوع مع مختلف الجهات ذات العلاقة وان مركز هارتلاند سوف يطلق سراحه عندما تكون الظروف امنة ومهيأة لذلك.



واشارت الى ان السلطات الامريكية اكدت للسفارة الاردنية في واشنطن التي هي على اتصال دائم معهم، ان عدم دخوله ليس مرتبطا بأي شكل من الاشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترمب الذي تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة والحظر المؤقت على دخول مواطني سبع دول الى امريكا.





