Menu
الأربعاء 1 شباط 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

الاعتداء على طبيب باطنية في مستشفى الزرقاء الحكومي

الاعتداء على طبيب باطنية في مستشفى الزرقاء الحكومي
السبيل - بترا

قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور بسام الشلول، ان احد المراجعين اعتدى اليوم الأربعاء على طبيب في قسم الباطنية.

وبين ان ادارة المستشفى ابلغت مديرية شرطة الزرقاء بالحادثة للوقوف على حالة الطبيب الذي ادخل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح الدكتور الشلول ان المراجع طلب من الطبيب كتابة تقرير لوالده الذي تبين لاحقا انه موقوف في أحد السجون، الا ان الطبيب الباطنية شرح للمراجع اهمية حضور والده لاعطائه التقرير، ما دفع المراجع للاعتداء على الطبيب.

وأشار الشلول الى ان اصابة الطبيب بسيطة، وما تزال الشرطة تبحث عن المعتدي، الذي فر من المستشفى وتم التعرف عليه من خلال الكاميرات.


إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى