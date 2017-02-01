الاعتداء على طبيب باطنية في مستشفى الزرقاء الحكومي

Tweet



قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور بسام الشلول، ان احد المراجعين اعتدى اليوم الأربعاء على طبيب في قسم الباطنية.

السبيل - بتراقال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور بسام الشلول، ان احد المراجعين اعتدى اليوم الأربعاء على طبيب في قسم الباطنية.



وبين ان ادارة المستشفى ابلغت مديرية شرطة الزرقاء بالحادثة للوقوف على حالة الطبيب الذي ادخل الى المستشفى لتلقي العلاج.



وأوضح الدكتور الشلول ان المراجع طلب من الطبيب كتابة تقرير لوالده الذي تبين لاحقا انه موقوف في أحد السجون، الا ان الطبيب الباطنية شرح للمراجع اهمية حضور والده لاعطائه التقرير، ما دفع المراجع للاعتداء على الطبيب.



وأشار الشلول الى ان اصابة الطبيب بسيطة، وما تزال الشرطة تبحث عن المعتدي، الذي فر من المستشفى وتم التعرف عليه من خلال الكاميرات.





