''الخارجية'' تحضر جلسة محاكمة النجار وتتابع القضية

Tweet



قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ان السفارة الاردنية في أبوظبي حرصت على حضور ومتابعة مجريات جلسة محاكمة المواطن الزميل تيسير النجار التي عقدت اليوم الاربعاء.

السبيل - بتراقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ان السفارة الاردنية في أبوظبي حرصت على حضور ومتابعة مجريات جلسة محاكمة المواطن الزميل تيسير النجار التي عقدت اليوم الاربعاء.



وقالت، الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان القنصل الاردني ومسؤول العلاقات العامة لدى السفارة الاردنية في ابوظبي، وبالتعاون والتنسيق مع السلطات الاماراتية المختصة، حضرا الجلسة اليوم، التي قررت المحكمة تأجيلها الى يوم 14 شباط الحالي، وذلك لإعطاء محامي الدفاع فرصة للاطلاع على أوراق القضية، معربة عن تقدير الوزارة لتعاون السلطات الاماراتية بهذا الخصوص.



وأشارت الى ان الوزارة، وانطلاقا من دورها وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمتابعة شؤون الاردنيين في الخارج اينما وحيثما وجدوا، تابعت قضية النجار منذ البداية، فيما زارته السفارة الاردنية في ابو ظبي عدة مرات ونقلت مطالبه وفق الاعراف الدبلوماسية والقانونية المعمول بها الى السلطات الامارتية المختصة، وتابعت تنفيذها باسرع وقت ممكن.



وقالت الرافعي ان السفارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسلطات الاماراتية المختصة، ستحضر جلسات محاكمة الزميل النجار ومتابعة قضيته حتى النهاية وبذل كل الجهود الممكنة بهذا الاطار وفق الاعراف والقوانين المعمول بها.





