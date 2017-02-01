54 % من الأردنيين: الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح

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السبيل- (بترا)- أظهر استطلاع للرأي العام "انخفاض" نسبة من يعتقد بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح سبع نقاط، إذ بلغت 45%، فيما ارتفعت نسبة من يعتقد بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ تسع نقاط، حيث بلغت 54%.

وذكر الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خلال الفترة ما بين 18 و25 كانون الثاني الماضي حول حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها الثاني وبعض القضايا الراهنة، أن 29% من أفراد العينة الوطنية و23% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن العلاقات الأردنية الأميركية ستتحسن خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترمب.



وفيما رأى 33% من "الوطنية" و15% من "قادة الرأي" بأن العلاقات ستسوء، أشار 29% من "الوطنية" و55% من "قادة الرأي" إلى أن العلاقات ستبقى على ما هي عليه الآن.



وأكد الاستطلاع، الذي أعلن نتائجه مدير المركز الدكتور موسى شتيوي بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بحضور مدير وحدة الاستطلاع في المركز الدكتور وليد الخطيب، أن 66% من "الوطنية" و81% من "قادة الرأي" أن القيادة الجديدة للولايات المتحدة الأميركية ستتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في حل القضية الفلسطينية.



في حين أفاد 44% من "الوطنية وقادة الرأي" أن الرئيس ترمب سيفي بوعده ويقوم بنقل السفارة من تل أبيبت إلى القدس، بينما رأى 39% من "الوطنية" و47% من "قادة الرأي" أنه لن يفي بوعده ولن يقوم بنقل السفارة.



وردا على سؤال حول سبب "انخفاض" نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح و"ارتفاع" نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، عزا شتيوي ذلك إلى الظروف المحيطة بالأردن، وخصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل المنطقة، قائلاً إن أي حكومة سيكون سيطرتها على الوضع محدودا، فضلاً عن طبيعة وأداء الفريق الحكومي.

