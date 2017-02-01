140 دينار تكلفة القبر على أمانة عمان
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ولفت الى أن الامانة باشرت بوضع خطة عمل ستكون قابلة للتنفيذ خلال الاسبوعين المقبلين لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء خلال زيارته الأمانة الأحد الماضي بما يعزز العمل المؤسسي الذي يخدم المدينة والمواطن ويعزز النهضة التنموية والاستثمارية في مدينة عمان.
وفيما بين النعيمات أن تكلفة القبر على الامانة تصل الى 140 دينارا فيما تتقاضى أمانة عمان مبلغا رمزيا (50) دينارا، نافيا أن يكون هناك أي رفع لأسعار القبور وأن الأمانة تعفي العديد من الحالات الإنسانية وفق ما تتيحه التعليمات وتنطبق عليه شروط الإعفاء، استعرضت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت مهيرات جهود الأمانة في مجال الرقابة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
وفيما بين النعيمات أن تكلفة القبر على الامانة تصل الى 140 دينارا فيما تتقاضى أمانة عمان مبلغا رمزيا (50) دينارا، نافيا أن يكون هناك أي رفع لأسعار القبور وأن الأمانة تعفي العديد من الحالات الإنسانية وفق ما تتيحه التعليمات وتنطبق عليه شروط الإعفاء، استعرضت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت مهيرات جهود الأمانة في مجال الرقابة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
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