الطراونة لطهبوب: هذا سبب شراء سيارتين جديدتين للمجلس

قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب إن رئيس مجلس النواب الدكتور عاطف الطراونة أخبرها في اتصال هاتفي، أن سبب شراء مركبتين جديدتين للمجلس هو أن سيارات المجلس باتت قديمة، وتكلفة صيانتها كبيرة جداً، الأمر الذي يضطر مجلس النواب إلى طلب سيارات من وزارات أخرى لاستقبال كبار الضيوف، وهذا يصب في سياق التوفير على المدى البعيد.

وشكرت طبهوب الطراونة عبر منشور على صفحتها على فيسبوك على الشفافية والنزاهة والتوضيح قائلة: "لنبقى جميعاً أمناء على المال العام مسؤولين ومواطنين".



وكانت طهبوب قد انتقدت عبر منشور لها شراء المجلس لمركبات جديدة قبل أن يقوم الطراونة بالاتصال بها، وتوضيح الأسباب التي دفعت المجلس إلى شراء مركبتين جديدتين لرئيس مجلس النواب، والأمين العام للمجلس.



وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت على لسان أحد أعضاء مجلس النواب قيام المجلس بشراء مركبتين حديثتين بقيمة 120 ألف دينار أردني.

السبيل - مؤمنة معالي