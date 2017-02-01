16 نوع من الحيوانات المفترسة تعيش في محميات الاردن

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "السبيل" فإن الحيوانات المفترسة التي تعيش داخل محميات الأردن هي: الضبع المخطط،الذئب العربي، ابن آوى (الواوي)، الثعلب الاحمر، الثعلب الافغاني، الثعلب الرملي، النمس، الدلق الصخري، فأر الخيل (النسناس)، الغرير الاوروبي، غرير العسل، قط الادغال، القط الرملي، القط البري، الوشق، كلب الماء.أما الحيوانات ذوات الإضلاف المتواجدة في المحميات الأردنية فهي: الغزال العفري، غزال الريم، الغزال الجبلي، الخنزير البري، البدن (الماعز الجبلي )، المها العربي.وبحيب مصدر في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فإن حيازة وتربية الانواع البرية عموما ً من ( حيوانات وطيور ) ممنوع في الأردن، مشيراً لوجود عدة اتفاقيات دولية تنص على منع حيازة أو التجارة بالأنواع البرية مثل اتفاقية (CITIS ) وهي الاتفاقية الدولية لمنع التجارة بالأنواع الحيوانية والنباتية، ويعتبر الاردن من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ويجب الالتزام بها وفي حال تم حيازة اي نوع من الحيوانات البرية او اي نوع بري يحتاج صاحب العلاقة ان يرفق جميع المعلومات الخاصة بهذا النوع من بلد المصدر والبلد المستورد وتقديمها لوزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة .