تعرف على الحيوانات المفترسة التي تعيش في الأردن

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "السبيل"، فإن الحيوانات المفترسة التي تعيش داخل محميات الأردن هي: الضبع المخطط، والذئب العربي، وابن آوى (الواوي)، والثعلب الاحمر، والثعلب الافغاني، والثعلب الرملي، والنمس، والدلق الصخري، وفأر الخيل (النسناس)، والغرير الاوروبي، وغرير العسل، وقط الادغال، والقط الرملي، والقط البري، والوشق، وكلب الماء.أما الحيوانات ذوات الأضلاف المتواجدة في المحميات الأردنية فهي: الغزال العفري، غزال الريم، الغزال الجبلي، الخنزير البري، البدن (الماعز الجبلي)، المها العربي.وبحسب مصدر في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فإن حيازة وتربية الانواع البرية عموما من حيوانات وطيور ممنوع في الأردن، مشيراً إلى وجود عدة اتفاقيات دولية تنص على منع حيازة أو التجارة بالأنواع البرية مثل اتفاقية (CITIS ) وهي الاتفاقية الدولية لمنع التجارة بالأنواع الحيوانية والنباتية، ويعتبر الاردن من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ويجب الالتزام بها وفي حال تم حيازة اي نوع من الحيوانات البرية او اي نوع بري يحتاج صاحب العلاقة ان يرفق جميع المعلومات الخاصة بهذا النوع من بلد المصدر والبلد المستورد وتقديمها لوزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة .