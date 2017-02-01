تفاصيل اعتقال مدير حملة المقاطعة

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السبيل- قال طاهر نصار محامي عصام الزبن مدير حملة المقاطعة الأردنية على الفيسبوك إن الأجهزة الأمنية داهمت منزل الزبن الكائن في ماركا الشمالية في عمان حوالي الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، وقامت بتفتيش المنزل، واحتجاز الهاتف الخاص بموكله، وجهاز الحاسوب ثم اقتادته لجهة غير معلومة.



وأضاف نصار خلال حديثه لـ"السبيل"، اليوم الاربعاء، أن التهم لم توجه بعد لموكله، معتقداً أنه محتجز لدى دائرة المخابرات العامة.



وعلق نصار على ما جرى قائلاً: "حملة المقاطعة عمل قانوني لا يوجب الاعتقال، وموكلي يعتبر معتقل رأي، ونحن نقيم سقف الحريات لدينا بالمنخفض".



وكان الزبن قد أنشأ مجموعة عبر الفيسبوك باسم "حملة المقاطعة الأردنية" التي تهدف لمقاطعة رفع أسعار البيض والبطاطا والضريبة المنوي فرضها على خطوط الهواتف.