تفاصيل اعتقال مدير حملة المقاطعة
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وأضاف نصار خلال حديثه لـ"السبيل"، اليوم الاربعاء، أن التهم لم توجه بعد لموكله، معتقداً أنه محتجز لدى دائرة المخابرات العامة.
وعلق نصار على ما جرى قائلاً: "حملة المقاطعة عمل قانوني لا يوجب الاعتقال، وموكلي يعتبر معتقل رأي، ونحن نقيم سقف الحريات لدينا بالمنخفض".
وكان الزبن قد أنشأ مجموعة عبر الفيسبوك باسم "حملة المقاطعة الأردنية" التي تهدف لمقاطعة رفع أسعار البيض والبطاطا والضريبة المنوي فرضها على خطوط الهواتف.
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