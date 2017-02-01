طقس شديد البرودة وثلوج على المرتفعات الجنوبية

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السبيل- توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً عموماً في شمال ووسط المملكة، وفق الموقع الإلكتروني لطقس العرب. السبيل- توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار اليوم وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً عموماً في شمال ووسط المملكة، وفق الموقع الإلكتروني لطقس العرب.

ويُتوقع تساقُط الثلوج على فترات في الفترة الصباحية فوق الجبال الجنوبية، وتشمل أجزاءً من مرتفعات الشراه والطفيلة والكرك، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة شمالية خفيفة السرعة.

وحذر الموقع من خطر الانزلاق صباحاً على طرق المرتفعات الجبلية العالية جنوب البلاد بسبب تساقُط الثلوج

أما ليلاً فتسود أجواء مُستقرة شديدة البرودة في معظم المناطق، وتنخفض درجات الحرارة مع ساعات الليل المتأخرة وصباح الخميس لتصل إلى ما دون الصفر المئوي في مساحات واسعة من المملكة، كما تصل إلى ما دون -5 درجات مئوية في المناطق الصحراوية وجبال الشراه، كما تظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذّر من شدّة برودة الأجواء ومن خطر الانجماد فوق جبال الشراه ومرتفعات الكرك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في شرق عمان: من 8 إلى 2 غرب عمان: 6 إلى 0 إربد: 7 إلى 0، جرش: 8 إلى 2، السلط: 6 إلى -1، عجلون: 5 إلى -2، الزرقاء: 9 إلى 1، المفرق: 8 إلى -1، مأدبا: 5 -1، الكرك: 6 إلى -1، الطفيلة: 7 -1، معان: 9 إلى -2، العقبة: 16 -5، البحر الميت: 18 -7.

ورجح الموقع أن تبقى الأجواء شديدة البرودة ودرجات الحرارة دون مُعدلاتها نهار غد بشكل لافت، وتبقى الحرارة دون الصفر المئوي حتى ساعات الصباح المتأخر في المناطق الصحراوية وجبال الشراه، وتكون الأجواء غالباً مُشمسة مع ظُهور بعض السُحُب المُنخفضة أحياناً، أما الرياح فتكون شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط عصراً في المناطق الصحراوية، في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

