الأمن يعتقل منشئ صفحة المقاطعة

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اعتقلت الأجهزة الامنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء منشئ صفحة "#حملة_المقاطعة_الاردنية" على موقع "فيسبوك" عصام الزبن، بحسب مصدر أمني. السبيل - متابعاتاعتقلت الأجهزة الامنية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء منشئ صفحة "#حملة_المقاطعة_الاردنية" على موقع "فيسبوك" عصام الزبن، بحسب مصدر أمني.



ودعت الصفحة التي تجاوز عدد أعضائها المليون، طيلة الأيام الماضية، إلى الامتناع عن شراء البيض والبطاطا احتجاجا على رفع أسعارهما، وإلى إغلاق الاجهزة الخلوية يوم الاربعاء بسبب إضافة ضريبة على الخطوط الخلوية.



وتوقع ناشطون ان يكون سبب الاعتقال تسجيلاً صوتياً منسوباً للزبن قالوا إنه "تجاوز فيه الخطوط الحمراء".



