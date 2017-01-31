390 ألف دينار تكلفة دراسة سياحية للحكومة
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
واضافت عناب في تصريح صحافي اليوم ان هذا المشروع الوطني ينفذ بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الداخلية والبنك المركزي وإدارة الشرطة السياحية وهيئة تنشيط السياحة. واكدت ان المشروع يشمل دراسة مؤشرات انفاق السياحة الوافدة وانفاق السياحة المحلية وانفاق السياحة الصادرة والقيمة المضافة الاجمالية والمباشرة للسياحة ونسبتها في الناتج القومي الاجمالي.
واشارت عناب ان الوزارة ستنفذ في سياق متصل مشروع مسح السياحة المحلية بالتعاون والتنسيق دائرة الإحصاءات العامة، ومشروع بطاقة الدخول في المعابر الجوية والبرية المتعلقة بتسجيل الالزامي للبيانات المحددة لجميع القادمين للمملكة.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق