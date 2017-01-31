390 ألف دينار تكلفة دراسة سياحية للحكومة

Tweet

السبيل - قالت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب ان الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع دراسة مسح القادمين والمغادرين بتكلفة نحو ثلاثمائة وتسعين الف دينار بهدف قياس تأثير النشاط السياحي على الاقتصاد الوطني.



واضافت عناب في تصريح صحافي اليوم ان هذا المشروع الوطني ينفذ بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الداخلية والبنك المركزي وإدارة الشرطة السياحية وهيئة تنشيط السياحة. واكدت ان المشروع يشمل دراسة مؤشرات انفاق السياحة الوافدة وانفاق السياحة المحلية وانفاق السياحة الصادرة والقيمة المضافة الاجمالية والمباشرة للسياحة ونسبتها في الناتج القومي الاجمالي.



واشارت عناب ان الوزارة ستنفذ في سياق متصل مشروع مسح السياحة المحلية بالتعاون والتنسيق دائرة الإحصاءات العامة، ومشروع بطاقة الدخول في المعابر الجوية والبرية المتعلقة بتسجيل الالزامي للبيانات المحددة لجميع القادمين للمملكة.