الرزاز يلغي قرار مدرسة خاصة - تفاصيل

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السبيل - تابعت وزارة التربية والتعليم باهتمام ما نشر اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار مدرسة خاصة في عمان عددا من طلبتها على النقل إلى مدارس أخرى.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أوعز لإدارة التعليم الخاص بإلغاء طلب نقل الطلبة والتأكد من مواصلتهم لدراستهم في ذات المدرسة، انسجاما مع استراتيجية الوزارة المتضمنة حق الطلبة في الدراسة وعدم حرمانهم من هذا الحق لأي سبب كان.



وأوضح مدير إدارة التعليم الخاص أمين الشديفات، أنه لم يصدر من الوزارة أي قرار يقضي بنقل الطلبة، لافتا إلى أن إدارة التعليم الخاص، أوعزت للمدرسة بإلغاء طلب النقل، وبقاء الطلبة في مدرستهم حيث أنهم ليسوا زيادة عن الطاقة الاستيعابية للمدرسة، علما أن المدارس في عطلة ما بين الفصلين في الوقت الحالي.



وبين الشديفات أنه تم التواصل مع إدارة المدرسة المعنية؛ لمعرفة أسباب طلب النقل، حيث أشارت مديرة المدرسة أنه تم الطلب من أولياء أمور خمسة من طلبة الصف الثاني الأساسي نقل أبنائهم بسبب زيادة أعداد الطلبة في الشعب عن الحد المسموح به وهم؛ علاء حسام العبداللات، وعلياء حسام العبداللات، وطلبة آخرون من الصفنفسه ، علما أن لدى الطالبين العبداللات ثلاثة أشقاء في ذات المدرسة لم يطلب منهم النقل.



يذكر أن ما نشر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشار إلى طلب مدرسة خاصة في عمان نقل عدد من طلبتها بناء على رغبة وزارة التربية والتعليم، التي بدورها نفت ذلك جملة وتفصيلا.