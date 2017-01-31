قورشة: لهذا السبب لا أستطيع التعليق على الأحداث

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قال الداعية الدكتور أمجد قورشة أنه لا يستطيع التعليق على الأحداث التي تقع حول العالم بسبب انشغاله الأكاديمي الكبير وعدم وجود كادر إداري يدير أعماله، قائلاً: "أنا لست نائباً أو مسؤولاً حكومياً أو وزيراً وللست رئيس وزراء ولست في منصب سيادي ليطلب مني التعليق على جميع الأحداث، أنا ببساطة دكتور في الجامعة.

السبيل - مؤمنة معاليقال الداعية الدكتور أمجد قورشة أنه لا يستطيع التعليق على الأحداث التي تقع حول العالم بسبب انشغاله الأكاديمي الكبير وعدم وجود كادر إداري يدير أعماله، قائلاً: "أنا لست نائباً أو مسؤولاً حكومياً أو وزيراً وللست رئيس وزراء ولست في منصب سيادي ليطلب مني التعليق على جميع الأحداث، أنا ببساطة دكتور في الجامعة.



ووجه قورشة رسالته عبر فيديو مباشر على فيسبوك لمتابعيه الذين يلقون باللوم عليه لقلة تعليقه على ما يجري حول العالم كأحداث تكساس وكندا وعالقوا المطارات بسبب قرار ترامب فقال: أنا كثيراً ما أكون في سفر وليس لدي شبكة انترنت وهذا يجعلني بعيداً عن الاحداث واحيانا اعرف عنها بعد مرور أيام، أنا أعمل في مجال التعريف بالإسلام ومقارنة الأديان وهذا يتطلب مني وقتاً كبيراً في الجلوس مع أشخاص يرغبون بالتعرف على هذا الدين ما يعني أني أكون بعيداً عن الانترنت.



