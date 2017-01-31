المصري: هكذا سنرد إذا نقلت السفارة الأمريكية إلى القدس

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أعلن رئيس الوزراء السابق الدكتور طاهر المصري عن ترتيبات قريبة لتشكيل لجنة شعبية؛ رفضاً لقرار نقل السفارة الامريكية من مدينة "تل ابيب" المحتلة إلى القدس، في حال تم اقراره من ادارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب. السبيل – مراد المحضيأعلن رئيس الوزراء السابق الدكتور طاهر المصري عن ترتيبات قريبة لتشكيل لجنة شعبية؛ رفضاً لقرار نقل السفارة الامريكية من مدينة "تل ابيب" المحتلة إلى القدس، في حال تم اقراره من ادارة الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب.



وقال المصري خلال ندوة اقامها منتدى "السبيل" الاعلامي صباح اليوم، بعنوان: "نقل السفارة الامريكية إلى القدس والابعاد القانونية"، إنه يجري الترتيب حاليا للقاءات مصغرة بين الجمعيات الاهلية والاحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية، والحصول على موافقة من وزارة الداخلية، ليتم اتخاذ ترتيب قادم، يكون على مستوى كبير، لحشد كافة الجهات لوقف تطبيق هذا القرار.



واوضح خلال الندوة التي استضافت نخبة من السياسيين والمفكريين، وادارها أمين عام حزب العمل الإسلامي السابق حمزة منصور، أنه لو أن حكومة بنيامين نتنياهو اتخذت قرار بتأجيل قرار نقل السفارة حاليا، وكذلك فعل الرئيس الامريكي ترامب، الا ان هذا لن يوقف اي تحرك عربي اسلامي وخاصة في الاردن، لوقف تطبيق هذا القرار.



وستنشر الندوة لاحقًا على صحيفة "السبيل".