طقس العرب: زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية

Tweet السبيل - توقع موقع طقس العرب أن تكون الأجواء ليلة الثلاثاء/الأربعاء وفجر الأربعاء باردة في عموم المناطق وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الفرصة مُهيأة لتساقط الأمطار في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة بما في ذلك العاصمة عمّان، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



ويُتوقع هطول زخات من الثلوج أحياناً الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة جنوب المملكة، والتي يزيد ارتفاعها على 1200 متر جنوب المملكة، وتشمل أعالي مُرتفعات الشراه الطفيلة والكرك .



ولم يستبعد الموقع سقُوط بعض الأمطار الممزوجة بالثلوج أو زخات الثلوج الخفيفة أحياناً مع ساعات الليل المتأخرة، فوق المرتفعات الجبلية العالية في وسط البلاد.



اما ليلة الأربعاء/الخميس فتكون الاجواء مستقرّة وشديدة البرودة مع حرارة حول أو أقل من الصفر المئوي، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ولافت ليلة الأربعاء/الخميس مع توقع تدني درجات الحرارة دون الصفر المئوي في مساحات واسعة من المملكة.





