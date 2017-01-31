أمطار الثلاثاء وكتلة هوائية باردة دون فعالية الأربعاء

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السبيل - يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة غالباً في العديد من المناطق مع فرصة لتساقط زخات من الأمطار والبرد في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة الشمالية والوسطى.



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً بحيث تثير الغبار في شرق المملكة.







أما ليلا، تكون الاجواء باردة في عموم المناطق وشديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، مع استمرار الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة.







ويُحتمل هُطول زخات من الأمطار الثلجية فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر. فيما يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق مرتفعات الشراه العالية جنوب المملكة.







وتتهيأ الفرصة لتشكُل الضباب فوق العديد من المناطق وخاصة المرتفعات الجبلية، كما يُحتمل تشكُل الانجماد على بعض طرقات المناطق الجبلية العالية.







ويُتوقع أن تميل الأجواء للاستقرار اعتباراً من الأربعاء، على أن تكون المملكة تحت تأثير كُتلة هوائية شديدة البرودة دون فعالية جوية، حيثُ تكون الأجواء غالباً صافية مع درجات حرارة مُتدنّية تقترب من الصفر المئوي أو ما دون في أجزاء مُختلفة خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.