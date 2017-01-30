''الخارجية'': هذا سبب منع مواطنين أردنيين من دخول أميركا

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تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر السفارة الاردنية في واشنطن مع السلطات الأميركية المختصة ومع السفارة الأميركية في عمان موضوع إعادة مواطنين أردنيين من الولايات المتحدة الأميركية وعدم السماح بدخولهم مؤخرا.

السبيل - بتراتابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر السفارة الاردنية في واشنطن مع السلطات الأميركية المختصة ومع السفارة الأميركية في عمان موضوع إعادة مواطنين أردنيين من الولايات المتحدة الأميركية وعدم السماح بدخولهم مؤخرا.



وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، ان السلطات الأميركية أكدت للسفارة الاردنية في واشنطن بأن عدم السماح بدخولهم كان بسبب اختلالات تتعلق بتأشيراتهم، وليست مرتبطة بأي شكل من الاشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة والحظر المؤقت على دخول مواطني 7 دول إلى أميركا، ودخل مئات المواطنيين الاردنيين للولايات المتحدة دون اي عقبات منذ الاعلان عن اليدء بتطبيق القرار التنفيذي.

