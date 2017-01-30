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الإثننين 30 كانون الثاني 2017

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مقتل مواطن أردني بكندا في ظروف غامضة

مقتل مواطن أردني بكندا في ظروف غامضة
السبيل - بترا

قالت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي ان مركز عمليات الوزارة يتابع عبر السفارة الاردنية في اوتوا ملابسات قضية مقتل المواطن مع السلطات الكندية المختصة.

وأوضحت الرافعي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الاثنين ان الشرطة الكندية عثرت على المواطن الاردني/الكندي "ط ع" ميتا داخل سيارته في أحد الطرق الخارجية وعليه آثار طعن وحرق.

وأشارت الى ان التحقيق ما زال جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.

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