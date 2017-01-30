تعرض مواطن أردني بكندا للطعن والحرق (معدّل)

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قالت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، ان مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر السفارة، في اوتوا يتابع مع السلطات الكندية المختصة ملابسات قضية المواطن الاردني/ الكندي ط ع، والذي عثرت الشرطة الكندية عليه داخل سيارته في إحدى الطرق الخارجية وعليه آثار طعن وحرق.

السبيل - بتراقالت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي، ان مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عبر السفارة، في اوتوا يتابع مع السلطات الكندية المختصة ملابسات قضية المواطن الاردني/ الكندي ط ع، والذي عثرت الشرطة الكندية عليه داخل سيارته في إحدى الطرق الخارجية وعليه آثار طعن وحرق.



وأضافت لوكالة الأنباء الاردنية ان حالته الصحية مستقرة، وما زال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات الحادث.



وكانت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قد بثت خبراً قالت فيه إن المواطن قد توفي، إلا أنها عادت ونشرت خبراً بديلا أوضحت فيه أنه في حالة مستقرة.