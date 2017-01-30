منصور مراد: اتصالات مع الحكومة حول مقرات ''العمل الإسلامي'' المغلقة

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عمان - السبيل

أكد النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية منصور سيف الدين مراد عن سلسة اتصالات أجراها مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمعالجة ملف استمرار إغلاق 3 مقرات لفروع حزب جبهة العمل الإسلامي في كل من سحاب والمفرق والكرك منذ تسعة شهور بقرارات من الحكام الإداريين، معتبراً أن قرارات إغلاق فروع الحزب سياسية ولا تستند لمبرر قانوني و لم تكن بناء على قرارات قضائية.

عمان - السبيلأكد النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية منصور سيف الدين مراد عن سلسة اتصالات أجراها مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمعالجة ملف استمرار إغلاق 3 مقرات لفروع حزب جبهة العمل الإسلامي في كل من سحاب والمفرق والكرك منذ تسعة شهور بقرارات من الحكام الإداريين، معتبراً أن قرارات إغلاق فروع الحزب سياسية ولا تستند لمبرر قانوني و لم تكن بناء على قرارات قضائية.

وأشار مراد إلى انه بانتظار رد من الحكومة خلال يومين حول هذا الملف، حيث أكد منصور أن ما جرى من قرارات إدارية بإغلاق مقرات الفرع وانها جاءت مخالفة للقانون الذي يحصن مقرات الأحزاب المرخصة ، مشيراً إلى قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار محافظ العاقبة إغلاق فرع الحزب الامر الذي يجب أن يطبق على باقي الفروع المغلقة.



وأضاف مراد " حزب جبهة العمل الإسلامي حزب وطني و يؤكد في مختلف بياناته على مد يده للحوار والتعاون في كل ما يخدم الوطن واستقراره وازدهاره كما أن نواب الحزب وكتلة الإصلاح لهم دورهم المميز في المجلس، كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي وكل الغيارى على الوطن يؤكدون على ضرورة توحيد الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، فلماذا الاستمرار في استهداف الحزب ".



وكان حزب جبهة العمل وجه مذكرة لرئيس الورزاء الدكتور هاني الملقي قبل ثلاثة شهور للمطالبة باعادة فتح مقرات الحزب في الكرك والمفرق وسحاب وذلك استنادا الى قرار المحكمة الادارية العليا خلال شهر تشرين الأول الماضي باعادة فتح مقر الحزب في العقبة الذي أغلقه المحافظ.



