توقيف اثنين من تجار البيع الآجل

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السبيل- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف اثنين من المتعاملين بالبيع الاجل في مركز اصلاح وتأهيل ماركا وهما التاجر نشأت علي العمرات والسمسار احمد خالد المشاعلة حسب مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واضاف المصدر ان المدعي العام قرر ايضا رفع الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من الذي تم ايقاع الحجز عليهم الاسبوع الماضي بعد ان قاموا بتسوية اوضاعهم واعادوا الحقوق الى اصحابها .



كما قرر المجلس القضائي تسمية القضاة السادة عاصم عبد الكريم الطراونة ،مؤيد محمد الدردور وحاتم ابراهيم ابو عزام للعمل مدعيين عامين لدى النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد لتولي النظر في القضايا المحالة اليهم من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك اعتبارا من 26 كانون الثاني 2017 .

